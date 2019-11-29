Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-29T09:29:08+03:00

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31-летний мужчина из Братска решил заработать деньги, обманывая своих клиентов. В газете и в интернете он разметил объявление о том, что занимается ремонтом. Но давал он их, чтобы поймать на крючок невнимательных клиентов. Начиналось все стандартно: он приезжал к потенциальному заказчику, притворялся, что действительно заинтересован в работе, пытался вызвать у него доверие.

- Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник, чтобы быть более убедительным, даже подписывал с клиентами договоры, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Но как только заказчик передавал ему полную сумму на ремонт в руки мужчины – тот исчезал.

Всего сибиряку удалось обмануть трех клиентов. По такой схеме мужчина украл больше 100 тысяч рублей. После задержания он раскаялся и признал свою вину. Теперь за свою "работу" злоумышленник ответит в суде - на него завели уголовное дело за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU