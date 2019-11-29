2019-11-29T10:45:50+03:00
Общество

Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей

Сами перевозчики предлагают увеличить цену проезда по Улан-Удэ до 41 рубля
Виктория ГЕРКО
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Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей.Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Спор о том, сколько все-таки должен стоить проезд в транспорте по Улан-Удэ, идет уже около недели. Перевозчики предложили повысить цену до 41 рубля. Но такое предложение не вызвало одобрения ни у граждан, ни у администрации города. По сравнению со стоимостью проезда сегодня - всего 20 рублей - такое повышение существенно бьет по карману. Вопрос о том, сколько теперь придется платить жителям Улан-Удэ за проезд по городу, обсудили 29 ноября на заседании Общественного собрания города.

- Планируется установить тариф в 28 рублей для проезда днем и 30 рублей для проезда вечером, - заявил на заседании председатель профсоюзов работников автомобильного транспорта Бурятии Игорь Сластин.

Вопрос о цене пока так и остался нерешенным. В следующий раз к его обсуждению вернутся на новой сессии. Последнее подорожание было в 2016 году. Тогда цена поднялась на три рубля: с 17 до 20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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