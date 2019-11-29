Законодательство, влияющее на инвестиционный климат, обсудили в областном парламенте Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-29T12:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Предложения в проекты федеральных законов о развитии инвестиционной деятельности обсудили в Заксобрании Иркутской области под председательством Сергея Сокола. Спикер подчеркнул, что изменение законодательства в сфере инвестиций назрело давно и, в частности, Иркутская область, несмотря на свой масштабный потенциал, нуждается в улучшении инвестиционного климата.

- Нам вместе надо подумать над законодательными механизмами, которые будут работать не на бумаге, а на деле, - сказал председатель областного парламента. - Чтобы инвесторы вкладывали свои средства в экономику региона, им нужны понятные условия и стабильные гарантии, разные виды господдержки, особый налоговый режим и другие стимулирующие меры для привлечения капиталовложений».

Так, основной законопроект предусматривает два инвестиционных режима – общий (действует в отношении организаций, реализующих проекты) и проектный (создание условий для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестпроектов в одной из сфер экономики).

Общий режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. В его рамках допускаются меры господдержки. Проектный предусматривает заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений между частными инвесторами, как российскими, так и иностранными, и РФ или ее субъектом (сегодня это можно сделать только на межгосударственном уровне). Для лиц, заключивших соглашения о защите и поощрении капиталовложений, гарантируют на срок от 6 до 20 лет неизменность условий господдержки, лицензирования, землепользования и налогового режима.

Соглашение с субъектом допускается в случае, если объем собственных средств, вложенных в проект, составляет от 200 млн. до 1 млрд. рублей, а общий объем инвестпроекта – от 1 до 5 млрд. рублей. При этом регионы смогут устанавливать дополнительные требования к инвестпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU