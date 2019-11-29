«Байкальская пресса» 2019 в Иркутске: радиоведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-29T17:31:56+03:00

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Подошел к концу фестиваль журналистского мастерства «Байкальская пресса» 2019. После всех мастер-классов, тренингов от специалистов из Москвы и других городов, которые проходили для пишущего, снимающего и разговорного света журналистики Иркутской области, состоялось торжественное награждение тех, кто целый год не покладая рук трудился во благо нашего славного дела.

Боролись за почетное звание «Журналист года» и корреспонденты, радиоведущие и редакторы «Комсомольской правды». Итак, пришло время назвать наших победителей. Поздравляем руководителя радио «Комсомольская правда» на 91,5 FM Наталью Кравченко, которая в третий раз подряд выигрывает в номинации «Радиоведущий года». Теперь Наталья трехкратная чемпионка!

Евгения Дмитриева с наградой

Но это еще не все наши чемпионы. Вслед за Натальей Кравченко на сцену за наградой поднялась еще одна наша радиоведущая Евгения Дмитриева. В этот раз ей не было равных в номинации «Лучшая тематическая информационная программа». И это также не первая победа Евгении. В прошлом году она брала статуэтку и грамоту в номинации «Лучшая новостная радиопрограмма».

Мы гордимся нашими девчонками, и желаем им еще много таких же побед! Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU