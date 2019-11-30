2019-11-30T04:39:24+03:00
Общество

Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снег

По области возможны метели
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снегПогода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вот и заканчивается календарная осень. На дворе последний день ноября. Завтра зима вроде как официально вступит в свои права. Правда, погода в Иркутске пока совсем не зимняя. Ну, то есть, температура воздуха не такая низкая, как зимой.

Сегодня, например, специалисты Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают жителям областного центра -10…-12 градусов днем. Во второй половине дня в Иркутске пойдет небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с.

- По Иркутской области, - говорят синоптики, - 30 ноября ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Из-за достаточно сильного ветра по области возможны метели. Температура воздуха ожидается не очень низкой -8…-13 градусов, местами столбик термометра опустится до -17…-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе
Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»
«Байкальская пресса» 2019 в Иркутске: радиоведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года
Плановое отключение электроэнергии: 2 декабря света не будет в Иркутске и Иркутском районе
Законодательство, влияющее на инвестиционный климат, обсудили в областном парламенте Иркутской области
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске