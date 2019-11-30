Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снег

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-30T04:39:24+03:00

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Вот и заканчивается календарная осень. На дворе последний день ноября. Завтра зима вроде как официально вступит в свои права. Правда, погода в Иркутске пока совсем не зимняя. Ну, то есть, температура воздуха не такая низкая, как зимой.

Сегодня, например, специалисты Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают жителям областного центра -10…-12 градусов днем. Во второй половине дня в Иркутске пойдет небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с.

- По Иркутской области, - говорят синоптики, - 30 ноября ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Из-за достаточно сильного ветра по области возможны метели. Температура воздуха ожидается не очень низкой -8…-13 градусов, местами столбик термометра опустится до -17…-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU