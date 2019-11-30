2019-11-30T08:17:09+03:00
Происшествия

Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе

Воровку зафиксировала камера видеонаблюдения [фото]
Мария ОСИПОВА
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Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской областиБратчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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Полиция Братска разыскивает женщину, которая под видом стажера проникла в мини-кофейню и похитила деньги. Камера видеонаблюдения зафиксировала воровку. И теперь жителей города просят опознать злоумышленницу и помочь полиции установить ее личность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел на ул. Кирова в Братске днем 20 ноября. К работнице киоска «экспресс-кофе» обратилась неизвестная женщина, которая представилась стажёром на должность продавца. Она сказала продавцу, что устроилась в мини-кофейню на работу, однако ей нужно научиться варить кофе.

- Пока введённая в заблуждение девушка показывала ей процесс приготовления напитка, женщина за её спиной вытащила из кассы купюры, - поясняют в ведомстве. – Потом она сказала продавцу, что ей нужно ненадолго сходить домой, проверить якобы оставленного одного ребенка, и скрылась в неизвестном направлении.

Воровку зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: запись с камеры наблюдения

Воровку зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: запись с камеры наблюдения

Когда девушка-продавец созвонилась с работодателем, выяснилось, что никаких стажёров к ней никто не направлял. Спохватившись, она начала проверять кассу и выявила недостачу нескольких тысяч рублей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемую преступницу. Братчан, кто узнал подозреваемую, просят обратиться в отдел полиции №2 по адресу: г. Братск, ул. Южная, 51, либо позвонить по телефонам 8-924-547-63-43, 8-924-617-28-00, 8 (3953) 49-98-25, 02 либо 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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