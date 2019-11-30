Маршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие
В Иркутске сегодня, 30 ноября, произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 11.00 часов утра на улице Генерала Доватора областного центра столкнулись маршрутка №58 и автомобиль «Хонда аккорд».
- По предварительной информации, в маршрутной «Газели» находилось 12 пассажиров, - рассказали в полиции. – Из них две женщины с незначительными травмами обратились за помощью в медицинское учреждение. Информация о пострадавших в иномарке выясняется.
Обстоятельства аварии выясняются. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства случившегося. По чьей вине произошло столкновение – предстоит выяснить инспекторам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU