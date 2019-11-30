2019-11-30T09:00:08+03:00
Происшествия

Маршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП [фото]
Мария ОСИПОВА
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской областиМаршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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В Иркутске сегодня, 30 ноября, произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 11.00 часов утра на улице Генерала Доватора областного центра столкнулись маршрутка №58 и автомобиль «Хонда аккорд».

- По предварительной информации, в маршрутной «Газели» находилось 12 пассажиров, - рассказали в полиции. – Из них две женщины с незначительными травмами обратились за помощью в медицинское учреждение. Информация о пострадавших в иномарке выясняется.

Обстоятельства аварии выясняются. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Обстоятельства аварии выясняются. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства случившегося. По чьей вине произошло столкновение – предстоит выяснить инспекторам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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