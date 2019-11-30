Один миллион рублей подарят автору хорошего исторического романа о Бурятии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-30T09:53:25+03:00

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Министерство культуры республики Бурятия объявило среди местных писателей конкурс на лучший исторический роман о республике. Конкурс приурочили к 100-летию образования республики, которое будет праздноваться в 2023 году. Автору лучшего произведения подарят миллион рублей, сообщается на сайте министерства.

Целью конкурса власти республики называют создание масштабного прозаического произведения, призванного художественно осмыслить историю Бурятии. Тем самым, по мнению местного минкульта, жители региона могут внести значимый вклад в культурное пространство республики. Участником конкурса может стать любой житель Бурятии старше 18 лет. Это могут быть как профессиональные писатели, так и начинающие литераторы.

- Главное требование к произведению, представленному на конкурс, - чтобы оно было новым, нигде ранее не опубликованным, - поясняют в министерстве. – Произведения принимаются как на русском языке, так и на бурятском языках.

Конкурс пройдет в два этапа и имеет два призовых фонда. В первом участвуют синопсисы и отрывки произведений. В результате члены жюри выберут трех финалистов и вручат им по сто тысяч рублей. Победителя из числа финалистов определят во втором этапе конкурса, где претенденты на победу должны будут продемонстрировать полностью завершенные произведения. Первый этап пройдет до 1 мая 2020 года. Срок сдачи полностью завершенных произведений – до 1 декабря 2021 года.

Победителя объявят 15 января 2022 года. Лучшего из лучших ждет денежный приз размером один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU