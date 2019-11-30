Житель Ольхонского района надругался над трехлетней падчерицей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-30T11:37:26+03:00

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Почти 13 лет в колонии особого режима проведет 31-летий житель Ольхонского района за насилие над малолетним ребенком. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, мужчина надругался над своей трехлетней падчерицей.

Преступление педофил совершил еще в феврале 2019 года. Следователи установили, что он приставал к трехлетней дочке своей сожительницы, воспользовавшись отсутствием женщины дома. Когда гражданская жена мужчины узнала о случившемся, она сразу вызвала сотрудников полиции.

- Установлено, что мужчина – рецидивист, - пояснили в СК. – В 2010 году он уже был судим за групповое убийство.

По данным следователей, тогда Иркутский областной суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, однако через семь лет, в 2018 году, по постановлению Эхирит-Булагатского районного суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы.

- В отношении обвиняемого вынесен очередной приговор, он признан виновным, - отметили в ведомстве. – Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU