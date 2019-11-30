2019-11-30T11:37:26+03:00
Происшествия

Житель Ольхонского района надругался над трехлетней падчерицей

Педофила приговорили почти к 13 годам колонии
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Житель Ольхонского района надругался над трехлетней падчерицейЖитель Ольхонского района надругался над трехлетней падчерицейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Почти 13 лет в колонии особого режима проведет 31-летий житель Ольхонского района за насилие над малолетним ребенком. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, мужчина надругался над своей трехлетней падчерицей.

Преступление педофил совершил еще в феврале 2019 года. Следователи установили, что он приставал к трехлетней дочке своей сожительницы, воспользовавшись отсутствием женщины дома. Когда гражданская жена мужчины узнала о случившемся, она сразу вызвала сотрудников полиции.

- Установлено, что мужчина – рецидивист, - пояснили в СК. – В 2010 году он уже был судим за групповое убийство.

По данным следователей, тогда Иркутский областной суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, однако через семь лет, в 2018 году, по постановлению Эхирит-Булагатского районного суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы.

- В отношении обвиняемого вынесен очередной приговор, он признан виновным, - отметили в ведомстве. – Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один миллион рублей подарят автору хорошего исторического романа о Бурятии
Маршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие
Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе
Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»
Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снег
«Байкальская пресса» 2019 в Иркутске: радиоведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года
Плановое отключение электроэнергии: 2 декабря света не будет в Иркутске и Иркутском районе
Законодательство, влияющее на инвестиционный климат, обсудили в областном парламенте Иркутской области
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске