2019-11-30T15:19:48+03:00
Происшествия

Завышала зарплату: бывший бухгалтер детсадов в Иркутской области похитила более 1,6 миллиона рублей

Женщину будут судить за мошенничество
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Завышала зарплату: бывший бухгалтер детсадов в Иркутской области похитила более 1,6 миллиона рублейЗавышала зарплату: бывший бухгалтер детсадов в Иркутской области похитила более 1,6 миллиона рублейФото: Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Изменить размер текста:

Прокуратура передала в Аларский районный суд уголовное дело на бывшего бухгалтера трех дошкольных учреждений, которая похитила из районного бюджета более 1,6 миллионов рублей. Женщина умышленно завышала себе зарплату, а полученные на «липовые» счета деньги тратила по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, бухгалтер трех дошкольных образовательных учреждений, пользуясь своим служебным положением, с целью хищения бюджетных средств в программе «Система удаленного финансового документооборота» при помощи электронной цифровой подписи в 2017 – 2018 годах вносила в заявки ложные сведения о необоснованно завышенной зарплате. Ничего не подозревающая сотрудница Управления Федерального казначейства, получая платежные поручения, перечисляла ей зарплату на расчетные банковские счета, указанные в документах.

- В последствии деньгами с этих счетов бухгалтер распоряжалась по-своему усмотрению, - поясняют в ведомстве. – В результате ее преступных действий бюджету Аларского района причинен ущерб на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

В прокуратуре отмечают, что дело было заведено по результатам прокурорской проверки СО МО МВД России «Черемховский». В ходе дальнейшего расследования следователи выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего бухгалтера.

Теперь предприимчивую женщину ждет суд. Помимо уголовного наказания ей придется возместить ущерб по гражданскому иску администрации. Районная администрация требует, чтобы бухгалтер вернула в бюджет всю похищенную суму. В связи с этим на имущество женщины наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ольхонского района надругался над трехлетней падчерицей
Один миллион рублей подарят автору хорошего исторического романа о Бурятии
Маршрутка и легковушка столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие
Братчанка под видом стажера украла деньги из кассы киоска по продаже кофе
Анастасия Бадьина из Саянска не прошла в очередной этап шоу «Голос»
Погода в Иркутске 30 ноября: после обеда пойдет снег
«Байкальская пресса» 2019 в Иркутске: радиоведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева стали журналистами года
Плановое отключение электроэнергии: 2 декабря света не будет в Иркутске и Иркутском районе
Законодательство, влияющее на инвестиционный климат, обсудили в областном парламенте Иркутской области
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске