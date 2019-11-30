Завышала зарплату: бывший бухгалтер детсадов в Иркутской области похитила более 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-30T15:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура передала в Аларский районный суд уголовное дело на бывшего бухгалтера трех дошкольных учреждений, которая похитила из районного бюджета более 1,6 миллионов рублей. Женщина умышленно завышала себе зарплату, а полученные на «липовые» счета деньги тратила по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, бухгалтер трех дошкольных образовательных учреждений, пользуясь своим служебным положением, с целью хищения бюджетных средств в программе «Система удаленного финансового документооборота» при помощи электронной цифровой подписи в 2017 – 2018 годах вносила в заявки ложные сведения о необоснованно завышенной зарплате. Ничего не подозревающая сотрудница Управления Федерального казначейства, получая платежные поручения, перечисляла ей зарплату на расчетные банковские счета, указанные в документах.

- В последствии деньгами с этих счетов бухгалтер распоряжалась по-своему усмотрению, - поясняют в ведомстве. – В результате ее преступных действий бюджету Аларского района причинен ущерб на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

В прокуратуре отмечают, что дело было заведено по результатам прокурорской проверки СО МО МВД России «Черемховский». В ходе дальнейшего расследования следователи выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего бухгалтера.

Теперь предприимчивую женщину ждет суд. Помимо уголовного наказания ей придется возместить ущерб по гражданскому иску администрации. Районная администрация требует, чтобы бухгалтер вернула в бюджет всю похищенную суму. В связи с этим на имущество женщины наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU