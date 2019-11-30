Это разгром: «Байкал-Энергия» обыграла «Кузбасс» со счетом 8:1

СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-30T16:26:27+03:00

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В субботу на стадионе «Труд» состоялся очередной матч иркутской «Байкал-Энергии» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Иркутяне принимали на своем льду команду хоккейного клуба «Кузбасс» из Кемерово. Игра вышла зрелищная. Хозяева разгромили гостей почти с неприличным счетом. После финального свистка судьи на табло был счёт 8:1 в пользу «Бакал-Энергии».

Результаты матча опубликованы на официальном сайте клуба. После первого тайма счет был 4:1 в пользу хозяев турнира. Хотя, счет открыли гости – на девятой минуте мяч забил кемеровчанин Артем Репях. Но уже через три минуты Иван Соловьев восстановил равновесие, после чего иркутяне уже не давали шансов гостям для взятия ворот. «Байкал-Энергия» забивала один мяч за одним – на 22, 34, 43 минутах. Один гол был забит с углового.

Во втором тайме преимущество иркутян сохранилось. В итоге матч закончился со счетом 8:1. У «Байкал-Энергии», помимо Ивана Соловьева, отличились Евгений Волгужев (дважды), Иван Нечаев, Руслан Тремаскин, Игорь Вассерман, Егор Егорычев.

Посмотреть игру «сине-белых» пришли 1350 зрителей. Болельщики отмечаю, что гостевой сектор на трибунах при этом был пустым.

ИСТОЧНИК KP.RU