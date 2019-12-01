2019-12-01T05:18:39+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Полярная в Иркутске ограничат почти на месяц

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях
Анна ПОПОВА
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Движение транспорта по улице Полярная в Иркутске ограничат почти на месяцДвижение транспорта по улице Полярная в Иркутске ограничат почти на месяцФото: Олег УКЛАДОВ
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Если вы автомобилист и ваш маршрут часто пролегает через Ленинский район, то будьте внимательны! В ближайшее время движение по улице Полярная в Иркутске будет частично ограничено. Запрет на проезд появится на небольшом участке дороги в районе дома номер 95а.

- Соответствующие знаки появятся на улице Полярная в 9:00 2 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Ограничение продлится практически в течение месяца и будет снято только под Новый год - в 18:00 31 декабря.

Причиной временного перекрытия участка дороги являются аварийные ремонтные работы на участке тепловых сетей. Призываем всех автомобилистов планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать проезда по улицам, движение на которых ограничено, чтобы не попасть в возможную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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