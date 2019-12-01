Иркутский "Рекорд" завоевал Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-01T06:33:39+03:00

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Иркутская хоккейная команда "Рекорд" в очередной раз стала сильнейшей в стране. На этот раз подопечные Александра Межуева подтвердили этот статус, завоевав Кубок России по бенди среди женских команд. Турнир проходил с 24 по 30 ноября в Иркутске. Помимо этой команды и ее "дубля", на соревнованиях выступили иркутские "Сибскана" и "Зенит ДЮСШ-7", а также сборная Московской области.

- По итогам соревнований третье место заняла команда из Подмосковья, "серебро" досталось "Сибскане", а "Рекорд" стал абсолютным чемпионом, не потерпев ни одного поражения, - сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России.

Финальный матч Кубка состоялся в субботу, 30 ноября. За право обладать заветным трофеем сражались "Рекорд" и "Сибскана". Подопечные Александра Межуева не оставили своим соперницам ни единого шанса на победу, обыграв их с разгромным счетом 15:2.

ИСТОЧНИК KP.RU