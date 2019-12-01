Двое жителей Бурятии потеряли более 700 тысяч рублей, совершая покупки в интернете

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-01T08:38:41+03:00

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Обычно мошенники в интернете активизируются в период распродаж, которые называют "черной пятницей". Однако двое жителей Бурятии попались на удочку аферистов задолго до наступления периода скидок. 25 ноября в отдел полиции города Улан-Удэ обратился 45-летний местный житель, который рассказал, что потерял 700 тысяч рублей.

- Мужчина увидел в интернете объявление о продаже автомобиля с большой скидкой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. - Тогда он связался с продавцом по телефону и обговорил все условия сделки. Владелец иномарки потребовал сразу оплатить покупку машины, что улан-удэнец и сделал. После того, как он перевел ему все деньги, лжепродавец тут же перестал выходить на связь.

В тот же день к полицейским обратилась еще одна жертва аферистов - 58-летняя пенсионерка из Иволгинского района. Она рассказала, что захотела приобрести в интернете недорогую стиральную машину. Женщина позвонила владельцу бытовой техники и по его просьбе перевела предоплату в размере 5 тысяч рублей. После этого он перестал отвечать на звонки. На сегодняшний день полицейские уже завели уголовные дела в отношении обоих мошенников и занимаются их поисками.

ИСТОЧНИК KP.RU