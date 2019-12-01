Иркутянка получила условный срок за то, что прописала в квартире мигранта

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-01T10:13:23+03:00

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Накануне мировой судья по Октябрьскому району вынес приговор 41-летней иркутянке, которая незаконно прописала в своей квартире нелегального мигранта. Она оформила документы на проживание иностранца в своем доме, но только на бумаге. Таким образом она просто сделала ему фиктивную прописку, в то время как сам мигрант просто получил возможность жить и работать в Иркутске.

- Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобные преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - В феврале этого года она трижды прописывала в своей квартире иностранцев, за что поплатилась штрафом в размере 12 тысяч рублей.

Но на этот раз иркутянке не удалось так просто уйти от наказания. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина и введение в заблуждение органов миграционного контроля женщина получила 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU