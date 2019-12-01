Прокуратура Забайкальского края начала проверку после падения автобуса с моста

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-01T13:12:29+03:00

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Прокуратура Забайкальского края проведет проверку компании-перевозчика, чей автобус упал с моста в Сретенском районе. Они выяснят, как водители соблюдали правила безопасности при перевозке пассажиров, а также дадут оценку работе органов местного самоуправления, которые должны были следить за состоянием трассы.

- После расследования все нарушения будут устранены, а виновные в этом страшном ДТП будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло днем 1 декабря. Транспортное средство съехало с моста и рухнуло в реку. На данный момент уже известно о 20 погибших. На месте работает несколько бригад скорой помощи и спасателей. Ситуацию осложняет то, что техника не может подойти к автобусу из-за тонкого льда, который уже начал трескаться.

ИСТОЧНИК KP.RU