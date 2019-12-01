Иркутский баскетбольный клуб "Сибирские медведи" начнет серию домашних матчей 2 декабря

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-01T17:02:51+03:00

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Иркутская команда "Сибирские медведи", которая представляет Единую студенческую баскетбольную лигу ВТБ, проведет серию из четырех домашних матчей в Иркутске! 2 и 3 декабря они сыграют с "Зенитом-ЛГУ" из Пушкина, а 11 и 12 декабря их соперником станет московская команда МГУ.

- Все матчи пройдут на паркете Дворца спорта "Труд", начало в 19:00, - сообщает пресс-служба клуба. - Кстати, вход на все игры команды будет свободным.

На данный момент иркутские "Сибирские медведи" находятся на 8-й строчке в турнирной таблице из 14 возможных. В этом сезоне они провели 11 матчей, в которых одержали 5 побед и потерпели 6 поражений. Для сравнения "Зенит-ЛГУ" находится на 11-м месте с 4 выигрышами и 7 поражениями. А вот МГУ будет достаточно сложным соперником для иркутян - ведь они находятся на третьем месте. У них в активе 9 побед и 3 проигрыша в 12 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU