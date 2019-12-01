СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-01T17:41:04+03:00

Список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье обновлен.

Девятнадцать человек, согласно списку пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском, попали в больницы [фото, видео, список]

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Минздрав Забайкальского края обновил список пострадавших в ДТП под Сретенском в Забайкалье. Девятнадцать человек из числа пассажиров автобуса, который упал с моста через реку Куэнга, находятся в больницах Сретенской, Нерчинской и Шилкинской ЦРБ. Напомним, 1 декабря днем рейсовый автобус Сретенск-Чита потерпел крушение, проехав всего 60 км. пути.

При падении с моста в реку ( автобус пролетел шесть метров и перевернулся на крышу) сразу погибли 19 человек, в том числе двое малышей - 2 и 4-5 лет. Пострадавших, которых зажало сиденьями, пришлось извлекать из автобуса с помощью спецсредств.

Причина ДТП уже названа - лопнуло колесо, автобус занесло, он перевернулся набор, смял ограждение моста и упал. Сейчас на месте работает группа следователей из МВД России.

Полный список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье

1. Ведерников Ю. Н., 59 лет - Шилкинская ЦРБ

2. Григорьев Е. В., 53 года - Шилкинская ЦРБ

3. Панов М. Е., 26 лет - Шилкинская ЦРБ

4. Хозяева С. Н., 29 лет - Шилкинская ЦРБ

5. Баранова С. А., 49 лет - Шилкинская ЦРБ

6. Туранов А. А., 59 лет - Шилкинская ЦРБ

7. Салтанова Д. К., 30 лет - Шилкинская ЦРБ

8. Евгеева Е. А., 18 лет - Нерчинская ЦРБ

9. Болотова И. Н., 20 лет - Нерчинская ЦРБ

10. Чернявский А. Ю., 36 лет - Нерчинская ЦРБ

11. Вдовина П. Н., 30 лет - Нерчинская ЦРБ

12. Достовалов А. Г., 28 лет - Нерчинская ЦРБ

13. Воробьев В. О., 21 год - Нерчинская ЦРБ

14. Быков Д. С., 18 лет - Нерчинская ЦРБ

15. Мосиченко Л. А., 41 год - Нерчинская ЦРБ

16. Баранова И. А., 38 лет - Сретенская ЦРБ

17. Баранова К. А., 12 лет - Сретенская ЦРБ

18. Подкопалова Н. А., 42 года - Сретенская ЦРБ

19. Рыбаков Д. В., 25 лет - Сретенская ЦРБ

Списки пострадавших уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747145" frameborder="0"></iframe> Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly

Сретенская ЦРБ находится по адресу: п. Кокуй, ул. Кирова, 39. Телефон: 8(30246) 3-11-68, 8 (30246) 3-11-24 (заместитель главного врача по лечебной работе).

Нерчинская ЦРБ находится по адресу: г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1. Телефон: 8 (30242) 4-35-09. 8 (30242) 4-30-86 (заместитель главного врача по лечебной работе).

Шилкинская ЦРБ находится по адресу: г. Шилка, ул. Толстого, 100. Телефон: 8(30244) 2-33-84, 8 (30244) 2-33-71(заместитель главного врача по лечебной работе).

Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Забайкальского края 8(3022) 21-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU