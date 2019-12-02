2019-12-02T03:24:50+03:00
Общество

Прогноз погоды на 2 декабря в Иркутске: снег и ветер до 10 м/с

По области местами сильный снег и до -40
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 2 декабря в Иркутске: снег и ветер до 10 м/сПрогноз погоды на 2 декабря в Иркутске: снег и ветер до 10 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске, 2 декабря, облачно и снежно. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в понедельник днем -8...-10 градусов.

По области - переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах без осадков. А вот в Чунском, Братском, центральных и южных районах Приангарья — снег и местами очень сильный. С утра возможен туман.

- Ветер в Иркутской области 2 декабря дует с северо-запада, северо-востока со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура в регионе днем -6...-11, местами -15...-20, в северных и верхнеленских районах до -17...-22, местами -23...-28. Холоднее всего в Катангском, Киренском и северо-восточных районах области, там столбики уличных термометров опустятся до -29...-34, местами до -40 градусов.

Внимание! На дорогах области и города снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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