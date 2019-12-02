2019-12-02T03:41:25+03:00
Происшествия

Пробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП

На дорогах города как минимум 6 ДТП
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП. Фото: Яндекс.ПробкиПробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП. Фото: Яндекс.Пробки
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Утром 2 декабря пробки в Иркутске 10 баллов! Добраться до работы, учебы, нужного места сегодня иркутянам будет не просто. Из-за выпавшего этой ночью снега город накрыл транспортный коллапс.

«Стоят» плотина ГЭС, Глазковский и Иннокентьевский мост. По Академическому мосту транспорт едет, хотя и медленно, но подъездные пути к нему в приложении Яндекс.Пробки также раскрашены красным цветом.

Как минимум 6 ДТП на данный момент произошло на улицах регионального центра. Конечно, они также создают помехи для свободного продвижения транспорта.

КОНКРЕТНО

Где утром 2 декабря аварии:

ДТП на ул. Академическая, на подъезде к Старокузьмихинской развязке;

ДТП вблизи Академической развязки;

ДТП на ул. Левый берег Каи;

2 ДТП на пересечении улиц Маяковского и Боткина;

ДТП на Иннокентьевском мосту;

ДТП на ул. Байкальская, на пересечении с ул. Донской.

Также ДТП на Култукском тракте, из-за которого там образовался затор до самого Иркутска

ИСТОЧНИК KP.RU

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