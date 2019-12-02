Пробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП
Утром 2 декабря пробки в Иркутске 10 баллов! Добраться до работы, учебы, нужного места сегодня иркутянам будет не просто. Из-за выпавшего этой ночью снега город накрыл транспортный коллапс.
«Стоят» плотина ГЭС, Глазковский и Иннокентьевский мост. По Академическому мосту транспорт едет, хотя и медленно, но подъездные пути к нему в приложении Яндекс.Пробки также раскрашены красным цветом.
Как минимум 6 ДТП на данный момент произошло на улицах регионального центра. Конечно, они также создают помехи для свободного продвижения транспорта.
КОНКРЕТНО
Где утром 2 декабря аварии:
ДТП на ул. Академическая, на подъезде к Старокузьмихинской развязке;
ДТП вблизи Академической развязки;
ДТП на ул. Левый берег Каи;
2 ДТП на пересечении улиц Маяковского и Боткина;
ДТП на Иннокентьевском мосту;
ДТП на ул. Байкальская, на пересечении с ул. Донской.
Также ДТП на Култукском тракте, из-за которого там образовался затор до самого Иркутска
ИСТОЧНИК KP.RU