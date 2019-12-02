Перекрыта федеральная трасса "Байкал": из-за снегопада ограничено движение фур до Култука

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-02T06:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный снегопад в Иркутской области 2 декабря принес хлопот водителям. Так, на федеральной трассе "Байкал" из-за того, что проезжую часть заметает, ограничили движение грузовиков. Конкретно, фуры сейчас не могут проехать от 30 до 100 километра в обе стороны - то есть Шелеховского района до Култука. Да и водителям легковых авто в такой снегопад лучше не выезжать в дальний путь, если нет крайней необходимости.

- Безопасный проезд на федеральных трассах Иркутской области обеспечивают 140 единиц техники, 120 дорожных рабочих, - рассказывают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - Движение по дорогам Р-255 «Сибирь», А-331 «Вилюй» в Иркутской области, как обычно, открыто для всех видов транспорта. ДТП из-за снегопада на федеральных трассах в нашем регионе пока не зарегистрировано.

Снег с дорог убирают круглые сутки. Только за ночь 2 декабря 800 тонн пескосоляной смеси высыпали на федеральные трассы в регионе. Ну а автомобилистам дорожники советуют быть осторожнее в снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU