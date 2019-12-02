Восьмилетний школьник в Сибири сгорел, пытаясь разжечь в доме печь с помощью бензина

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-02T10:08:07+03:00

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Мальчик с другом пришел в гости к своему папе. Отца дома не было и он решил сам затопить печь. Заложил дрова в топку и попытался развести огонь. Но с первого раза у него ничего не получилось. Тогда ребенок решил подлить в печь бензин.

- Когда школьник подливал горючее, из топки вырвалось пламя: бутылка загорелась прямо у него в руках. Он бросил горящую емкость на пол. Из-за этого загорелась прихожая, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Его друг не смог помочь мальчику, который оказался отрезан стеной огня. Товарищ разбил окно в комнате и побежал звать на помощь взрослых.

Отца ребенка не было в этот день дома и о том, что сын зайдет в гости, он тоже не догадывался. Как только папа школьника узнал о пожаре, сразу побежал домой. Через разбитое окно он залез в дом, который был полностью в дыму, на ощупь нашел ребенка и выбрался с ним из пожара. Но на руках у отца оказалось бездыханное тело. Мальчик не дышал.

Как рассказал позже отец, мальчик никогда не растапливал печь сам. Почему в этот день ребенок решил развести огонь самостоятельно, он объяснить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU