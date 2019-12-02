2019-12-02T12:08:48+03:00
Экономика

Эти Барби - совсем не Барби: таможенники не пустили на прилавки в Иркутске кукол из Китая

Экспертиза подтвердила, что игрушки - подделка
Виктория ГЕРКО
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Иркутские таможенники изъяли партию контрафактных игрушек из Китая. Фото: Сибирское таможенное управление.Иркутские таможенники изъяли партию контрафактных игрушек из Китая. Фото: Сибирское таможенное управление.
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Яркая упаковка была очень похожа на настоящую: дизайн и рисунки кукол были такими же, как на оригинальных упаковках. Да и сами куклы были похожи на красоток Барби. В Россию через Иркутск их пытался провести предприниматель из Барнаула. Но сотрудники таможни сразу поняли, что игрушки поддельные, и поручили алтайским коллегам проверить партию.

- При досмотре найдено 60 наборов игрушек. В каждой упаковке было по 2 куклы: стоматолог и пациент, - рассказывает главный государственный таможенный инспектор Иркутской таможни Татьяна Красавина. – В наборе находились и аксессуары – стоматологическое кресло, столик с осветителем и инструментами.

Экспертиза подтвердила, что товары являются подделками. Производить и продавать такие товары без согласия правообладателя запрещено. Импортера привлекли к административной ответственности за нарушение авторских, изобретательских и патентных прав. А сама компания-производитель оценила ущерб в 28,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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