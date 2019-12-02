Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-02T13:38:15+03:00

За день до этого он решил "потренироваться" на другом автомобиле

Изменить размер текста: A A

Из окон своего дома хозяин «Лады» увидел только огненный столб. В 6 утра его машину поджег неизвестный. Но он оказался не единственным, кто пострадал в эту ночь. Через пятнадцать минут в другом дворе загорелись "Жигули" пятой модели . Немного позже загорелся еще одна машина – на этот раз иномарка. За одну ночь три водителя остались без транспорта. А виноват в этом оказался один и тот же человек.

- Полиции удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, он причастен еще к одному поджогу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутском области. - За день до этого он спалил иномарку. Сам задержанный оправдал себя тем, что был пьян.

Сейчас на преступника возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Из-за "страсти" к огню пироман рискует попасть за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU