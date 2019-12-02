2019-12-02T13:38:15+03:00
Происшествия

Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час

За день до этого он решил "потренироваться" на другом автомобиле
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час.Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Из окон своего дома хозяин «Лады» увидел только огненный столб. В 6 утра его машину поджег неизвестный. Но он оказался не единственным, кто пострадал в эту ночь. Через пятнадцать минут в другом дворе загорелись "Жигули" пятой модели . Немного позже загорелся еще одна машина – на этот раз иномарка. За одну ночь три водителя остались без транспорта. А виноват в этом оказался один и тот же человек.

- Полиции удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, он причастен еще к одному поджогу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутском области. - За день до этого он спалил иномарку. Сам задержанный оправдал себя тем, что был пьян.

Сейчас на преступника возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Из-за "страсти" к огню пироман рискует попасть за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» сняты все ограничения движения большегрузов
Эти Барби - совсем не Барби: таможенники не пустили на прилавки в Иркутске кукол из Китая
Восьмилетний школьник в Сибири сгорел, пытаясь разжечь в доме печь с помощью бензина
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Список погибших в ДТП с автобусом Сретенск-Чита в Забайкалье официально опубликован
Перекрыта федеральная трасса "Байкал": из-за снегопада ограничено движение фур до Култука
Убирать снег с улиц Иркутска 2 декабря начали еще ночью
Пробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП
Прогноз погоды на 2 декабря в Иркутске: снег и ветер до 10 м/с
Список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье обновлен
Иркутский баскетбольный клуб "Сибирские медведи" начнет серию домашних матчей 2 декабря
Сбор денег для пострадавших в ДТП с автобусом под Читой: как помочь пострадавшим и семьям погибших
Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса
Автобус упал с моста в реку в Забайкалье: известно о 19 погибших
Прокуратура Забайкальского края начала проверку после падения автобуса с моста
Иркутянка получила условный срок за то, что прописала в квартире мигранта
Двое жителей Бурятии потеряли более 700 тысяч рублей, совершая покупки в интернете
Иркутский "Рекорд" завоевал Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд
Движение транспорта по улице Полярная в Иркутске ограничат почти на месяц