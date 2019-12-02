Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-02T13:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Народные инициативы» - поистине народный! Жители сами могут быть и архитекторами, и даже управленцами. Выбирая, что создать или привести в порядок – сквер, детскую или спортивную площадку, сами делают проект и, если он побеждает в голосовании, получают финансирование на воплощение идеи. Как положительный пример - роща, которая расположена в Иркутске-2, на пересечении улиц Маршала Говорова, Марии Ульяновой и Красный Путь.

- Важно, что этот парк сделан с учетом мнений жителей, - говорит председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. – «Народные инициативы» - это уникальный региональный проект. За 9 лет он доказал свою эффективность. На территории области реализовано более 15 тыс. мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей. Максимально он был профинансирован в 2013 году – на 1 млрд рублей. И нам нужно стремиться к этим цифрам. Жители области видят эффект, и мы должны продолжить позитивные преобразования.

Как сделаны работы в роще, посмотрели спикер Заксобрания Сергей Сокол и представители городской Думы. Так, депутат по округу Алексей Савельев рассказал, что в конце 1990-х парк пришел в запустение. Сюда заезжали прямо на машинах, жарили шашлыки, выпивали…

- В 2016 году благоустройство начали с волейбольной площадки, которую сделали за свой счет и с помощью спонсоров, - рассказывает Алексей Савельев. - Ну а дальше подключились жители. В 2017 и 2018 годах проект благоустройства рощи дважды становился победителем в программе «Народные инициативы». Благодаря финансированию она заметно преобразилась!

Заасфальтировали дорожки, сделали ограждения, установили лавочки, урны, детскую площадку, а также площадку для воркаута. Появилась и сцена. И теперь это излюбленное место отдыха для горожан! Жители с нетерпением ждут продолжения. В 2021 году они хотят снова поучаствовать в «Народных инициативах», чтобы сделать футбольное поле, беговые дорожки, теплые раздевалки или даже крытый корт, а также площадку для выгула собак. На это требуется 16 млн рублей.

Сергей Сокол напомнил, что в 2019 году в областном бюджете на «Народные инициативы» было заложено 650 млн рублей. Деньги на 1,5 тыс. мероприятий получили 10 городских округов, 32 муниципальных района и 413 поселений. На следующий год в бюджет заложили такую же сумму. Однако жители области просят увеличить финансирование. В целом же «Народные инициативы» - проект, который постоянно на контроле у депутатов. И в этот раз в рощу спикер приехал за пару дней до принятия областного бюджета на 2020 год, чтобы понимать, что ставить в приоритет. Но прежде необходимо оценить, а действительно ли эффективна программа.

Депутаты также посмотрели участок дороги на ул. Депутатской, который был отремонтирован по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь уложено резиновое покрытие вдоль трамвайных путей. По словам председателя Думы Дмитрия Ружникова, это отличное техническое решение, но выполнено оно с нарушениями. Сейчас идут судебные разбирательства по ненадлежащему исполнению подрядчиком гарантийных обязательств. Два месяца назад был закончен ремонт проезжей части.

- Нужно не только асфальтировать проезжую часть, но и предусматривать меры, обеспечивающие безопасность на дорогах. Необходимо делать подземные и надземные переходы, знаки, - говорит Сергей Сокол. - По данным ГИБДД, в Иркутске за последние 10 месяцев по сравнению с 2018 годом на 3% увеличилась смертность на дорогах: в прошлом году погибло 27 человек, в 2019-м - уже 35. Надо серьезно задуматься над тем, как применять средства программ с акцентом на безопасность дорог.

Спикер рекомендовал депутатам городской Думы разработать свои предложения для решения этой задачи в муниципалитете. И заключил, что парламентарии продолжат добиваться увеличения финансирования приоритетных федеральных проектов в регионе.

- Сейчас мы работаем в этом направлении в рамках формирования областного бюджета на 2020 год, - подытожил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU