2019-12-02T14:25:06+03:00
Общество

Комитет по здравоохранению Заксобрания рекомендовал снять с контроля строительство тубдиспансера в Тулуне

Еще один вопрос, который предложено снять, касается медсанчасти в Саянске
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Комитет по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской рекомендовал снять с контроля два депутатских запроса.

Один из запросов был направлен депутатами областного порламента второго созыва Геннадием Нестеровичем и Дмитрием Баймашевым губернатору Иркутской области по поводу необходимости строительства нового здания туберкулезного диспансера в Тулуне. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, проектно-сметная документация на противотуберкулезную больницу на 55 коек в этом году прошла экспертизу. Однако из-за наводнения пришлось выбрать другую площадку для строительства медучреждения, так как возводится жилье для пострадавших в непосредственной близости от участка, отведенного под больницу. По санитарным нормам такое соседство запрещено. Сейчас определен участок по улице Сосновый Бор, до конца года должны быть проведены работы по привязке к нему проекта. Старое здание больницы было полностью затоплено во время наводнения и признано непригодным. В связи с чем направлено письмо в Минздрав РФ по поводу определения источника финансирования строительства нового здания. Депутаты решили снять запрос с контроля, однако комитет рассмотрит вопрос о строительстве диспансера в первом полугодии 2020 года.

Другой запрос, направленный депутатом второго созыва Владиславом Бухановым, касается принятия мер, направленных на скорейшее начало оказания медпомощи в бывшем здании медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт». Здание бывшей МСЧ было приобретено за средства областного бюджета в конце 2016 года. Однако спустя три года большая часть площади бывшей МСЧ все еще пустует - помещения не соответствуют современным нормам и требованиям. Больница расположена на первых двух этажах общежития, соответственно, в здании узкие коридоры, низкие потолки, проблемы с вентиляцией и т.д. Минздрав Приангарья предлагает переоборудовать неиспользуемые площади в квартиры для медработников. Александр Гаськов подчеркнул, что решение о приобретении здания, которое не соответствует нормам, изначально было непродуманным. В результате, качество оказания услуг жителям не повысилось, а регион должен тратить средства на содержание пустующих помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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