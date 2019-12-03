2019-12-03T03:09:53+03:00
Общество

Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусов

По области – ветер до 12 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусовПрогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 3 декабря ожидается переменная облачность, временами может идти небольшой снег. Ветер во вторник дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем в столице Приангарья -8…-10 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах без осадков, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе гуляет северо-западный, северо-восточный, в западных районах юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура в регионе днем 3 декабря -8…-13. Если небо закроет облаками, то уличные термометры покажут -17…-22. В северо-западных и верхнеленских районах Иркутской области холодно до -21…-26, местами -12…-17. Холодней всего , в северных районах, там -30…-35,при малооблачной погоде -24…-29, и, как всегда, погода особенно сурова в Катангском районе – здесь местами до -41. В горах Восточного Саяна -3…-8.

Внимание автомобилистов! На дорогах области снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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