СЕГОДНЯ 03:38 2019-12-03T03:38:04+03:00

Дважды победители: спортсмены из Братска завоевали золото на двух этапах Кубка мира по санному спорту

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Санный спорт хорошо развит в Иркутской области. Трассы международного класса для подготовки спортсменов есть в городе Братск. Именно оттуда родом такие именитые спортсмены как Александр Зубков, Алексей Негодайло – призеры и победители множества международных соревнований.

Стоит отметить, что на смену им приходят не менее талантливые саночники. Отличные новости накануне пришли из Австрии. На втором и третьем этапах Кубка мира братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва завоевали золотые медали.

- В Иглсе они выступали в двухместном экипаже, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Еще одну медаль – пятую в копилке Приангарья с этих выступлений – серебряную судьи вручили Диане Логиновой. Она выступала одна. Все трое саночников тренируются в Братске у Дмитрия Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU