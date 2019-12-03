2019-12-03T08:12:47+03:00
Происшествия

В аварии в Иркутской области пострадали мама и ее 5-летняя дочка

В автомобиль, на котором ехала семья, врезался водитель, проехавший на красный свет
Виктория ГЕРКО
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В аварии в Иркутской области пострадали мама и 5-летняя девочка.В аварии в Иркутской области пострадали мама и 5-летняя девочка.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Встретят Новый Год в больнице. Видимо, так закончится 2019 для мамы и дочки, которые попали в ДТП в Черемхово. В "Тойоту Премио", на которой ехала семья, врезался 45-летний водитель на "Ладе Ларгус". Он проехал на красный сигнал светофора. Возможно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

- 5-летняя девочка получила незначительные травмы. Ее жизнь и здоровье спасло детское кресло, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Маме ребенка пришлось обратиться к медикам. Женщину доставили в больницу.

Вероятно, виновник аварии проходить медицинское освидетельствование отказался. За торопливость на него завели сразу 3 административных дела - за нарушение правил дорожного движения, которое привело к причинению легкого или среднего вреда здоровью, за невыполнение требования прохождения медицинской экспертизы и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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