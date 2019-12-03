Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабря

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-03T08:58:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год уже совсем близко. На улицах города уже чувствуется праздничное настроение. Но какой праздник без елки? Открытие главной Новогодней елки в Правобережном округе пройдет 24 декабря. Оно начнется в 18:00 на улице Урицкого.

- Во время праздника будут выступать творческие коллективы, разыгрываться призы и подарки, Не обойдется и без главных гостей каждой елки - Деда Мороза и Снегурочки, - рассказала глава комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева. – В этом году в районе запланировано около 100 новогодних и рождественских мероприятий.

В администрации города также отметили, что не стоит забывать о безопасности во дворах - нужно проверить состояние горок, если нужно, то починить, и обязательно объяснить детям о том, как правильно вести себя на них. Особое внимание следует уделить детским и спортивным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU