2019-12-03T08:58:35+03:00
Общество

Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабря

Поздравить жителей города с Новым Годом придут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабряГлавную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Новый год уже совсем близко. На улицах города уже чувствуется праздничное настроение. Но какой праздник без елки? Открытие главной Новогодней елки в Правобережном округе пройдет 24 декабря. Оно начнется в 18:00 на улице Урицкого.

- Во время праздника будут выступать творческие коллективы, разыгрываться призы и подарки, Не обойдется и без главных гостей каждой елки - Деда Мороза и Снегурочки, - рассказала глава комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева. – В этом году в районе запланировано около 100 новогодних и рождественских мероприятий.

В администрации города также отметили, что не стоит забывать о безопасности во дворах - нужно проверить состояние горок, если нужно, то починить, и обязательно объяснить детям о том, как правильно вести себя на них. Особое внимание следует уделить детским и спортивным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преступники из Иркутской области, укравшие 32 коров, отправились за решетку
Больных туберкулезом мужчин из Иркутской области заставили пройти лечение через суд
В аварии в Иркутской области пострадали мама и ее 5-летняя дочка
Полицейские разыскивают иркутянина, который похитил деньги с карты пенсионерки
Братскую спортсменку Ирину Долгову повысили в воинском звании
Зря эвакуировали вокзал в Бурятии: в Северобайкальске мужчина сообщил о ложной угрозе
Пробки в Иркутске 3 декабря 9 баллов: перебраться с левого берега на правый – проблематично
Дважды победители: спортсмены из Братска завоевали золото на двух этапах Кубка мира по санному спорту
Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусов
Комитет по здравоохранению Заксобрания рекомендовал снять с контроля строительство тубдиспансера в Тулуне
Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска
Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час