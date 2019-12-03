Больных туберкулезом мужчин из Иркутской области заставили пройти лечение через суд

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-03T09:28:03+03:00

Они ставили под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье окружающих

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Мужчины из Иркутской области согласились пройти лечение туберкулеза только по решению суда. Зная о своем заболевании, они почему не торопились обратиться за помощью в диспансер. Такое пренебрежительное отношение могло навредить окружающим. Больные ставили под угрозу не только здоровье тех, с кем жили вместе. Рисковали и те люди, которые просто общались с ними.

- Долгое время мужчины избегали обследования, несмотря на то, что находились под наблюдением в туберкулезном диспансере, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Добровольно проходить лечение они не собирались. Поэтому было решено завести на них дела об административных нарушениях.

Теперь больные не смогут прятаться от врачей. Пройти обязательное лечение их заставил суд. В принудительных порядке двух пациентов поместили в медицинское учреждение до полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU