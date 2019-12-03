Преступники из Иркутской области, укравшие 32 коров, отправились за решетку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-03T11:14:14+03:00

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Ущерб в один миллион рублей за одно преступление. Грабители из Иркутской области украли сразу 32 коровы в деревне Нельхай, что в Аларском районе. Злоумышленники увели почти целое стадо. Искать пропажу пришлось долго. Полицейские проверяли десятки деревень, осматривали грузовики, в которых могли перевозить скот, но найти ничего не удавалось. Нашли пропажу в самом Чермхово.

- Животных похитили в апреле этого когда, когда они находились на выпасе. За ними никто не следил. Местные жители не могли подумать, что кто-то сможет украсть у них скот, - сообщает ИА Сибирские новости. – Найти удалось только 23 коровы. Их отдали хозяевам. Остальных преступники успели продать.

На грабителей завели уголовное дело за кражу. Суд признал троих задержанных виновными. Преступники получили наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU