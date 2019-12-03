2019-12-03T10:29:13+03:00
Происшествия

"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку

Юный программист утверждал, что он хотел научиться чем-то новому, хотя знал, что нарушает закон
Виктория ГЕРКО
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"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку."За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку.Фото: Иван ПЕТРОВ
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20-летний житель Ангарска использовал программное обеспечение, чтобы совершить компьютерную атаку на информационный портал. Программист знал, что его действия незаконны. Но это не остановило его. Он решил, что только так сможет получить новые знания. Их он, может, и получил, но вместе с ними получил и повестку в суд.

- Как заявил сам программист, он хотел развиваться в профессиональной сфере. Другого способа он не придумал, - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда. – Ему предъявили обвинение за использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, дополнения, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной программы.

На этот раз программисту повезло - судья не отправил парня за решетку. Но наказание он все-таки получил. Суд обязал сибиряка выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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