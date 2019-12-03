"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-03T10:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летний житель Ангарска использовал программное обеспечение, чтобы совершить компьютерную атаку на информационный портал. Программист знал, что его действия незаконны. Но это не остановило его. Он решил, что только так сможет получить новые знания. Их он, может, и получил, но вместе с ними получил и повестку в суд.

- Как заявил сам программист, он хотел развиваться в профессиональной сфере. Другого способа он не придумал, - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда. – Ему предъявили обвинение за использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, дополнения, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной программы.

На этот раз программисту повезло - судья не отправил парня за решетку. Но наказание он все-таки получил. Суд обязал сибиряка выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU