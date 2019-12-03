2019-12-03T11:08:54+03:00
Общество

День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска

День юриста 2019 отмечают будущие профессионалы в области права и преподаватели правовых дисциплин
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска.День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня по всей стране все работники, связанные с деятельностью в области права, отмечают свой профессиональный праздник – День Юриста. Он существовал еще в дореволюционное время. Впервые День Юриста начали отмечать в 1864 году, когда была проведена судебная реформа. Работники в области права отмечали его до событий 1917 года. Больше 90 лет о празднике никто не вспоминал. Только в 2008 году Владимир Путин издал указ, в котором установил 3 декабря как профессиональный праздник для всех работник юридической сферы.

В этом году юристы будут отмечать День Юриста в одиннадцатый раз. До сих пор многие школьники мечтают связать свою жизнь с правовой деятельностью. Сразу три вуза Иркутска выпускают дипломированных специалистов: ИГУ, БГУ и ИРНИТУ. Каждый год обучаться этой специальности хотят сотни выпускников.

В свой профессиональный праздник лучшие из лучших вручаются грамоты и награды. С 2009 года ежегодно присуждается премия «Юрист года» - она считается высшей наградой в юридической области. Самым первым «Юристом года» был Сергей Алексеев, являющийся одним из авторов текста нашей Конституции России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся дом
Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляными рассолами и смесями
Новые микрорайоны в Тулуне строятся по графику
В Зиме капремонт школы завершили на месяц раньше срока
"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку
Преступники из Иркутской области, укравшие 32 коров, отправились за решетку
Больных туберкулезом мужчин из Иркутской области заставили пройти лечение через суд
Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабря
В аварии в Иркутской области пострадали мама и ее 5-летняя дочка
Полицейские разыскивают иркутянина, который похитил деньги с карты пенсионерки
Братскую спортсменку Ирину Долгову повысили в воинском звании
Зря эвакуировали вокзал в Бурятии: в Северобайкальске мужчина сообщил о ложной угрозе
Пробки в Иркутске 3 декабря 9 баллов: перебраться с левого берега на правый – проблематично
Дважды победители: спортсмены из Братска завоевали золото на двух этапах Кубка мира по санному спорту
Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусов
Комитет по здравоохранению Заксобрания рекомендовал снять с контроля строительство тубдиспансера в Тулуне
Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска
Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час