День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-03T11:08:54+03:00

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Сегодня по всей стране все работники, связанные с деятельностью в области права, отмечают свой профессиональный праздник – День Юриста. Он существовал еще в дореволюционное время. Впервые День Юриста начали отмечать в 1864 году, когда была проведена судебная реформа. Работники в области права отмечали его до событий 1917 года. Больше 90 лет о празднике никто не вспоминал. Только в 2008 году Владимир Путин издал указ, в котором установил 3 декабря как профессиональный праздник для всех работник юридической сферы.

В этом году юристы будут отмечать День Юриста в одиннадцатый раз. До сих пор многие школьники мечтают связать свою жизнь с правовой деятельностью. Сразу три вуза Иркутска выпускают дипломированных специалистов: ИГУ, БГУ и ИРНИТУ. Каждый год обучаться этой специальности хотят сотни выпускников.

В свой профессиональный праздник лучшие из лучших вручаются грамоты и награды. С 2009 года ежегодно присуждается премия «Юрист года» - она считается высшей наградой в юридической области. Самым первым «Юристом года» был Сергей Алексеев, являющийся одним из авторов текста нашей Конституции России.

ИСТОЧНИК KP.RU