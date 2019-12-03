2019-12-03T11:59:26+03:00
Общество

Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляными рассолами и смесями

О нововведение в социальных сетях рассказал мэр города
Виктория ГЕРКО
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Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляных рассолов и смесей.Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляных рассолов и смесей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Никакой соли на дорогах в Ангарске больше не будет. Такое сообщение оставил в социальных сетях мэр города Сергей Петров. Он рассказал, что горожане часто обращались с просьбой решить вопрос по зимнему содержанию дорог. Совместно с экспертами было принято решение, что использовать соляные рассолы и смеси на дорогах города больше не будут.

- Новые требования к нормативному содержанию дорог достаточно жесткие. Особенно в наших климатических условиях, - рассказывает в социальных сетях Сергей Петров. - Трудно выполнять такие работы другим способом. Дороги приводят в порядок, но какой ценой? Мы получаем грязную кашу по обочинам, получаем совсем иной облик города.

Жалобы жителей города стали определяющим фактором для принятия такого решения. Мэр запретил применение рассолов и смесей на территории города. Обрабатываться будут отсевом от дробления. Применение песко-соляной смеси теперь возможно только на окрестных дорогах: М-53, бывшей автодороге АЭХК, Московском тракте, автодороге 16 и Майском виадуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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