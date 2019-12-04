2019-12-04T03:19:51+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 4 декабря: сегодня без осадков

По области – порывы ветра до 12 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске 4 декабря: сегодня без осадковПрогноз погоды в Иркутске 4 декабря: сегодня без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в среду, 4 декабря, ожидается переменная облачность. Существенных садков синоптики в столице Приангарья не прогнозируют. Ветер днем сначала будет дуть северо-западный, затем сменит направление на юго-восточный, скорость потоков воздуха до 2-7 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут -10…-12 градусов.

- По области также переменная облачность, в отдельных районах пойдет слабый снег, возможен туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе дует с юго-востока, юго-запада со скоростью 2-7 м/с, местами ожидаются порывы до 12 м/с. Температура воздуха в Приангарье -8…-13,при облачной погоде -18…-23, в западных районах местами до -3 градусов. Холодней всего в северных и верхнеленских районах Иркутской области, там днем там -22…-27, в пониженных формах рельефа -32…-37.

Внимание, автомобилисты и пешеходы! На дорогах области снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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