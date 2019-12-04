Напились так, что не смогли взойти на борт: семерых жителей Бурятии не пустили на рейс Хабаровск-Иркутск

СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-04T07:13:23+03:00

Напились так, что не смогли взойти на борт: семерых бурят не пустили на рейс Хабаровск-Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лететь на самолете задорной компанией всегда веселей. Вот только выпивать перед полетом не стоит. Снимали стресс или выпили «для храбрости»? Не каждый день же летаешь на самолете. Цель распития алкогольных напитков в аэропорту Хабаровска не ясна, но повторить "подвиг" киношного Жени Лукашина им не удалось, а последствия стали известны на всю страну.

Мужчины в буквальном смысле не дошли до борта самолета. Их сняли с рейса, когда они уже шли по рукаву к своему «транспортному средству».

- Диспетчер службы авиационной безопасности сообщил сотрудникам транспортной полиции о том, что в самолет намерены сесть семеро мужчин в сильном алкогольном опьянении, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО. - Некоторые из них были настолько пьяны, что не могли передвигаться самостоятельно.

Но, своих не бросают. Друзья-коллеги решили «дотащить» собутыльников до их кресел. Однако, сделать этого им не удалось. Полицейские сняли выпивох с рейса и увезли в дежурную часть в аэропорту Хабаровска. Медицинское освидетельствование, конечно, подтвердило наличие алкоголя в крови жителей республики Бурятия.

- Все правонарушители привлечены к административной ответственности «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - добавляют полицейские.

Решение об их наказании уже принято мировым судьей. Все семеро любителей выпить в возрасте от 35 до 63 лет выплатят административные штрафы в размере от 500 до 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU