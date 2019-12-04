Не стоит выходить на улицу зимой без шапки: это провоцирует облысение

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-04T07:44:53+03:00

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В Сибири о человеке без шапки на улице зимой говорят - "друг менингита". И, в общем, справедливо. Без тяжелых осложнений простуды такие "путешествия" не обходятся. Хотя и при этом некоторые молодые люди умудряются появляться на улице в декабре, при минус 20, без головного убора. Модно! А зря. Может быть, их остановит мнение врача, который в интервью News.ru объяснил - гуляя по морозу без шапки, можно лишиться шевелюры: волосяные луковицы начинают серьёзно страдать уже при минус 8 °С. Но не только облысение в будущем должно волновать.

-Лучше таких экспериментов на собственном здоровье не ставить, - пояснил лор-врач Алексей Кошелев. - Ушные раковины особо уязвимы для мороза в силу своего строения. У них тонкая кожа, почти нет жировой прослойки, и они не слишком хорошо снабжаются кровью, как, впрочем, и щёки, и нос. Отморозить уши — не диво, потому что, находясь на улице, почти невозможно сразу заметить, что процесс отморожения уже идет. А шапку обязательно носить, чтобы не вызвать переохлаждения головы и не спровоцировать воспаление пазух, более известное как гайморит.

Угрожает любителям покрасоваться и отит.

ИСТОЧНИК KP.RU