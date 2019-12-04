Изгоняли демонов: сектанты насмерть забили своего сына плетьми

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-04T08:31:45+03:00

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Ребенка били за малейшую провинность. Так действовали, чтобы "изгнать демонов" и растить его в послушании. Однажды избиение плетьми, во время которого обычно затыкали рот кляпом, чтобы не тревожить соседей, закончилось гибелью мальчика. Он просто задохнулся во время порки.

-Второго декабря суд в Екатеринбурге арестовал отца девятилетнего мальчика, который был найден в городском парке спустя месяц после убийства, -сообщает подробности News.ru.- Мужчину подозревают в убийстве. Позже выяснилось, что родители были адептами секты «Ученики Христа». Однако официальные органы не подтверждают версию, связанную с сеансом экзорцизма.

Причиной смерти ребенка СКР по Свердловской области, который сейчас расследует это дело, назвал механическую асфиксию от закрытия дыхательных путей. Возбуждено дело по статье за убийство малолетнего, о гибели которого следователям сообщили из Беларуси, куда после убийства выехала к родным его мать.

Как только стало известно о том, что мальчика нашли, отец-убийца попытался бежать из Екатеринбурга, но его поймали в Уфе. Мать явилась к следователю сама - она проходит по делу как свидетель.

Тут и выяснились страшные подробности гибели ребенка. Родители рассказали, что состояли в секте «Ученики Христа». Глава ее внушала своим последователям, что детей нужно сурово наказывать за любую провинность. Например, ребенок мог быть жестоко избит за то, что взял без спроса хлеб или бегал и кричал. Сектанты считали, что таким образом они изгоняют демонов из детей, а в случае гибели их можно воскресить. Сейчас основательница этого движения также задержана по подозрению в пособничестве в убийстве ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU