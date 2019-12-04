В Братске грабитель ворвался в магазин и напал на 16-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-04T11:14:23+03:00

Это не первое преступление мужчины, ранее он уже был судим за убийство

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Мужчина грозил убить 16-летнюю девочку. Обычный, на первый взгляд, покупатель зашел в один из магазинов города Вихоревки в Братском районе. Он делал вид, что выбирал товар, но на самом деле преступник разведывал обстановку. Как только мужчина убедился, что в магазине ни кого нет кроме него и продавца, решил действовать – вытащил нож и потребовал отдать деньги из кассы. Но вместо женщины за прилавком стояла ее дочь.

- То, что вместо продавца стояла школьница, не остановило грабителя. Он стал угрожать ей - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Напуганная девочка отдала все деньги. Преступник скрылся.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого. Им оказался уже ранее судимый мужчина. На его счету срок за убийство. Освободился из мест лишения свободы он совсем недавно – 10 октября. Сейчас ему предъявлено обвинение за разбой. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU