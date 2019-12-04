Население Сибири стало меньше: из округа уехало почти 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-04T14:46:25+03:00

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Иркутск отчитался: с января по сентябрь из региона уехало больше жителей, чем приехало. За это время решили покинуть родные края 43 тысячи 983 человека. А приехало на 1,6 тысяч меньше – 42 тысячи 299 человек. Так Приангарье попало в список регионов, из которых люди уезжают в другие города. Но, к чести сказать, отток населения у нас сравнительно небольшой.

Первое место этого рейтинга заняла Омская область - перебралось в другие регионы 8,5 тысяч человек.Похожая ситуация в Кемеровской области и Красноярском крае. Согласно статистике, за 9 месяцев из региона уехало 3,7 тысячи человек. А из Кузбасса перебралось 1,2 тысячи жителей. Из Хакасии - всего 170 человек.

А кто в плюсе? Прежде всего, Новосибирск – жителей региона стало больше на 7,1 тысяч человек. Люди охотно едут также в Томскую область – туда прибыло 1,7 тысяч жителя, в Туву - 894 и на Алтай - 881 человек.

Кстати, такая же ситуация сложилась и в 2018 году. В прошлом году из Сибири перебралось 29 тысяч человек. Больше всего уехало из Омской области — сюда приехало на 12 тысяч человек меньше, чем уехало. В Новосибирске в прошлом году стало на 8 тысяч человек больше.

ИСТОЧНИК KP.RU