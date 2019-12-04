2019-12-04T13:22:23+03:00
Общество

На «Народные инициативы» в Иркутской области увеличено финансирование

В 2020 году на программу направят 850 млн рублей
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Заксобрание Иркутской области приняло во втором чтении проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Работа над законопроектом будет продолжена в третьем чтении. Депутатам удалось увеличить расходы на ряд социально значимых проектов.

- Мы добились увеличения на 200 миллионов рублей проекта «Народные инициативы», теперь общий объем финансирования проекта в 2020 году составит 850 млн рублей, - отметил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Также выделены средства на ремонт и строительство учреждений образования, спорта, здравоохранения, приобретения медицинского и учебного оборудования. Так, депутаты настояли на включении в областной бюджет расходов на приобретение оборудования для новорожденных для Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске.

Предусмотрены также дополнительные средства на сбалансированность местных бюджетов в размере 1 млрд рублей, на заработную плату бюджетной сферы также около 1 млрд рублей.

Всего в бюджете появилось около ста соцобъектов, для которых предусмотрели средства на строительство, ремонт и выкуп готовых зданий. В частности, включено проведение капремонта помещений роддома Черемховской больницы №1, проектирование строительства поликлиники Тайшетской районной больницы, капремонт трех детских садов и трех школ в Заларинском, Балаганском, Шелеховском, Тайшетском и других районах. В следующем году будут выделены средства на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Черемхово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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