2019-12-04T13:37:52+03:00
Общество

Черемховский драматический театр получил бронзу на международном театральном форуме в Москве

Коллективу из Иркутской области удалось обойти больше двадцати соперников
Виктория ГЕРКО
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Черемховский драматический театр получил бронзу на международном театральном форуме в Москве. Фото: Министерство культуры и архивов Иркутской области.Черемховский драматический театр получил бронзу на международном театральном форуме в Москве. Фото: Министерство культуры и архивов Иркутской области.
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Спектакль «Пять вечеров» стал первой постановкой молодого режиссера Дмитрия Акимова на сцене Черемховского театра. Именно он принес актерам и режиссеру высокую награду - бронзу на форуме «Золотой Витязь». Дебютная работа смогла поразить столичную публику и настоящих профессионалов.

- Особенно важна победа и потому, что она получена в Год театра в России. Награда стала большим событием в жизни коллектива артистов, - сообщает ИА Байкал24. – Драматический театр уже не первый раз принимает участие в театральных форумах и фестивалях.

В финал прошли больше двадцати театров из Москвы, Владимира, Белгорода, Нижнего Новгорода, Иркутска, Владивостока, Тбилиси, Витебска, Белграда. А оценивали спектакли и пьесы театральные критики, журналисты и менеджеры в сфере культуры из России, Болгарии, Украины и Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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