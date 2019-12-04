2019-12-04T15:03:30+03:00
Общество

Приняты законопроекты о присвоении статуса сельских поселений рабочим поселкам Большой Луг и Балаганск

Теперь их жители получат льготы
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Рабочие поселки Большой Луг, что в Шелеховском районе, и Балаганск теперь являются сельскими поселениями. Соответствующий законопроект принят на сессии Заксобрания региона. Председатель комитета по законодательству о госстроительству области и местном самоуправлении областного парламента Виктор Побойкин напомнил, что депутаты встречались с жителями этих поселков, где также прошли публичные обсуждения этой темы.

Преобразование повлечет за собой уменьшение тарифа на электроэнергию для населения на 30 процентов, установление для работающих женщин 36- часовой рабочей недели, а также возможность предоставления для них одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения зарплаты, надбавку к пенсии отдельным категориям сельских жителей, выплату надбавок за работу в сельской местности отдельным категориям работников.

- Мы поддержали просьбы и обращения людей, основанные на понимании того, как им жить будет лучше и комфортнее, - сказал председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. - А мы в свою очередь не только принимаем соответствующие законопроекты, определяющие статус поселков, но и в рамках работы над областным бюджетом обязательно обеспечим финансирование новых мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл дома «Тамбов»
Население Сибири стало меньше: из округа уехало почти 6 тысяч человек
Спиленное коллегой дерево убило рабочего в Иркутской области
Черемховский драматический театр получил бронзу на международном театральном форуме в Москве
На «Народные инициативы» в Иркутской области увеличено финансирование
Движение по улице Лапина в Иркутске перекроют с 5 по 6 декабря
Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области
В Братске грабитель ворвался в магазин и напал на 16-летнюю девочку
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Предприниматели из пострадавшего от наводнения Тулуна получили компенсации
Трехэтажный дом, который незаконно построили в Листвянке, снесут
Изгоняли демонов: сектанты насмерть забили своего сына плетьми
Контрактника из Бурятии наградили за спасение семьи с двумя детьми на пожаре
Не стоит выходить на улицу зимой без шапки: это провоцирует облысение
Фонд развития промышленности РФ поддержал инвестиционную программу буровой компании Иркутской нефтяной компании
Проверка по видео из Братска, где врач скорой помощи якобы "гуглит" диагноз в телефоне, завершена
Мост обрушился под грузовиком на трассе Усть-Кут – Киренск
Напились так, что не смогли взойти на борт: семерых жителей Бурятии не пустили на рейс Хабаровск-Иркутск
Украли нефрит на 3.6 миллиона рублей: в Бурятии осудили подельников из Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске 4 декабря: сегодня без осадков