Приняты законопроекты о присвоении статуса сельских поселений рабочим поселкам Большой Луг и Балаганск

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-04T15:03:30+03:00

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Рабочие поселки Большой Луг, что в Шелеховском районе, и Балаганск теперь являются сельскими поселениями. Соответствующий законопроект принят на сессии Заксобрания региона. Председатель комитета по законодательству о госстроительству области и местном самоуправлении областного парламента Виктор Побойкин напомнил, что депутаты встречались с жителями этих поселков, где также прошли публичные обсуждения этой темы.

Преобразование повлечет за собой уменьшение тарифа на электроэнергию для населения на 30 процентов, установление для работающих женщин 36- часовой рабочей недели, а также возможность предоставления для них одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения зарплаты, надбавку к пенсии отдельным категориям сельских жителей, выплату надбавок за работу в сельской местности отдельным категориям работников.

- Мы поддержали просьбы и обращения людей, основанные на понимании того, как им жить будет лучше и комфортнее, - сказал председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. - А мы в свою очередь не только принимаем соответствующие законопроекты, определяющие статус поселков, но и в рамках работы над областным бюджетом обязательно обеспечим финансирование новых мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU