Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл дома «Тамбов»
Хоккеисты ангарского «Ермака» продолжают радовать своих болельщиков. «Оранжевые» одержали вторую победу подряд в Высшей хоккейной лиге, обыграв на своем льду «Тамбов» со счетом 4:1.
При этом первыми вперед вышли гости. В стартовом периоде «Тамбов» вывел вперед Анатолий Елизаров. Восстановить равновесие наши парни сумели в начале второго отрезка, отличился Александр Дельнов. После этого, ангарчане, поймав свою игру, сумели еще дважды поразить ворота гостей. Шайбы на свой счет записали Иван Воробьев и все тот же Александр Дельнов.
Счет 3:1 продержался практически до конца матча, пока наставник «Тамбова», в надежде отыграться, не сменил вратаря на шестого полевого игрока. Вездесущий Александр Дельнов сумел этим воспользоваться, и в самой концовке отправил 4-ю шайбу в пустые ворота соперника.
Следующий матч «Ермак» проведет 8 декабря, на выезде против тверского «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU
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