Прогноз погоды в Иркутске на 5 декабря: днем -9 градусов

СЕГОДНЯ 03:19 2019-12-05T03:19:00+03:00

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В Иркутске в четверг, 5 декабря, ожидается переменная облачность. Снега и других осадков синоптики не прогнозируют. Ветер утром будет юго-восточный, днем сменит направление на северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Утром уличные термометры покажут -14…-16 градусов, днем -7…-9.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, местами умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе днем также сменит направление с юго-востока на запад и северо-запад. Скорость передвижения воздушных масс 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах Приангарья утром ночью -11…-16, в северных и верхнеленских районах -22…-27, местами до -32…-37 градусов. Днем в населенных пунктах Иркутской области -6…-11. Однако, при натекании облаков температура воздуха будет -16…-21 градус.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области снежный накат. Пешеходам нужно помнить, что при таких погодных условиях тормозной путь автотранспорта увеличивается в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU