2019-12-05T03:53:44+03:00
Общество

Тепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской области

В Нижнеилимском районе устраняют вторую за неделею проблему на теплотрассе
Мария КНЯЗЕВА
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Тепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской областиТепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 3 декабря в поселке Рудногорск Нижнеилимского района Иркутской области в домах жителей холодно. Батареи не отключены, однако, в них снижена температура. Проблемы с подачей тепла в 174 дома – это 14 пятиэтажных зданий и 160 частных одноэтажных жилищ – начались еще 2 декабря. В понедельник была обнаружена течь диаметром 250 мм на подкачивающей станции.

- После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, при поступлении теплоносителя в обратный контур была зарегистрирована утечка в объеме 40 кубометров в час, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Работоспособность всей системы теплоснабжения поселка сохранена, но параметры теплоносителя при подаче в жилые дома и объекты социального, культурного и бытового назначения из-за утечки снижены.

Ремонтные работы ведутся в Рудногорске круглосуточно: все необходимые материалы есть, проблемное место уже обнаружено. Топливо на котельную подвозят ежедневно: сейчас на складе 2400 куб.метров древесной щепы и 500 кубометров дров. Это должно хватить на 16 дней.

- В поселковой котельной работают два котла, - подчеркнули власти региона. - Температура теплоносителя в подающем трубопроводе + 73 градуса, в обратном – 59 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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