Ангарчанка отсудила у химчистки 70 тысяч рублей за испорченные вещи

СЕГОДНЯ 07:35 2019-12-05T07:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Лишилась шерстяного пиджака и полупальто жительница Ангарска после того, как сдала одежду в местную химчистку. Когда она пришла забирать вещи, ужаснулась. На них были такие дефекты, из-за которых они совсем потеряли товарный вид. Женщина написала претензию руководству химчистки и потребовала возместить ей ущерб. Однако ответа так и не получила. После этого, она обратилась в суд.

Позже, проведенная экспертиза подтвердила, что дефекты в одежде возникли на одном из этапов химчистки. Но даже после этого, руководители салона не расплатились с клиенткой, и не явились на судебное заседание. На днях суд вынес свой вердикт.

- С индивидуального предпринимателя в пользу владелицы одежды взысканы двукратная цена поврежденных вещей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Ему придется вернуть женщине деньги, заплаченные за химчистку и штраф в 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU