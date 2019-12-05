От машины остался только кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-05T08:26:14+03:00

От машины остался только сгоревший кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Утром, выглянув из окна своего дома, житель Ленинского района в Иркутске не нашел свой автомобиль – припаркованные во дворе «Жигули» угнали ночью. Об этом мужчина сразу же сообщил в полицию. Найти машину получилось - угонщик бросил ее на соседней улице. Однако от авто остался только сгоревший кузов. Как выяснилось, грабитель решил замести следы – поджег украденный автомобиль.

- Сотрудники полиции опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Удалось опознать и задержать преступника. Им оказался 24-летний местный житель.

Ранее задержанный уже был судим за кражу. Теперь мужчина снова отправится за решетку. Сейчас на него заведено сразу два уголовных дела: за угон и за уничтожение имущества с помощью поджога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747885" frameborder="0"></iframe> Грабитель из Иркутска угнал "Жигули", а затем поджег его.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU