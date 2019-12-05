От машины остался только кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его
Утром, выглянув из окна своего дома, житель Ленинского района в Иркутске не нашел свой автомобиль – припаркованные во дворе «Жигули» угнали ночью. Об этом мужчина сразу же сообщил в полицию. Найти машину получилось - угонщик бросил ее на соседней улице. Однако от авто остался только сгоревший кузов. Как выяснилось, грабитель решил замести следы – поджег украденный автомобиль.
- Сотрудники полиции опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Удалось опознать и задержать преступника. Им оказался 24-летний местный житель.
Ранее задержанный уже был судим за кражу. Теперь мужчина снова отправится за решетку. Сейчас на него заведено сразу два уголовных дела: за угон и за уничтожение имущества с помощью поджога.
Грабитель из Иркутска угнал "Жигули", а затем поджег его.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU