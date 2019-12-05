2019-12-05T09:07:28+03:00
Происшествия

Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские

Водители всю ночь ждали помощи, чтобы вытащить машину из кювета [видео]
Виктория ГЕРКО
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Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские.Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ночь. Автомобиль в кювете. Просить помощи не у кого – по-русски не понимают. В такой непростой ситуации оказались водители из Монголии. Их грузовик слетел с трассы Р-255 «Сибирь». Шофер не заметил, что поворот на шоссе был крутой. Мужчина не справился с управлением - фуру вынесло с дороги.

- На помощь водителям выехал инспектор ГИБДД. Когда он приехал на место аварии, понял, что в одиночку справиться не сможет. Нужно вызывать помощь, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспектор предложил дождаться утра. Но иностранцев не оставил в беде одних. Сотрудник съездил до ближайшего магазина, где купил шоферам горячее питье и еду.

Машину удалось вытащить только утром с помощью специальной техники. После успешного спасения иностранцы поблагодарили полицейских и продолжили свой путь.

Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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